Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik yaylasına kar yağmasıyla birlikte köylüler kendi oluşturduğu kayak pistini hizmete açtı. Abant Gölü Milli Parkı’na 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede tatilciler karın tadını çıkarıyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik yaylasına kar yağmasıyla birlikte köylüler kendi oluşturduğu kayak pistini hizmete açtı. Abant Gölü Milli Parkı’na 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede tatilciler karın tadını çıkarıyor.

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı’nın yakınlarındaki köylerde ikamet eden vatandaşlar, kar yağışının etkili olmasının ardından her sene oluşturulan kayak pisti alanlarını bu yıl da hizmete açtı. Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 20 santimetrelere kadar ulaşan Örencik köyünde, köylüler kendi pistlerinde vatandaşları ağırlamaya başladı. Abant Gölü Milli Parkı’na ziyaret için gelen tatilcilerin de ilgi odağı olan pist, Abant’ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Köylülerin ekmek kapısı haline gelen kayak pistine her geçen gün ilgi artıyor.

Abant Gölü Milli Parkı’na İstanbul’dan gelen ve Örencik köyünde karın tadını çıkaran vatandaşlardan Ufuk Özgür Akagün, "Dün Abant’a geldik yoğun bir kar yağışı vardı göl çevresinde. Çocuklar çok mutlu, eğleniyorlar. İnşallah daha çok yağar. Çocuklar şuan botlarla kayıyorlar çok mutlular, kar arttıkça kaymak daha keyifli olacak" dedi.

Örencik köy sakinlerinden İsmail Ulusoy ise "Sezonu açtık, çok mutluyuz. İnşallah kar daha çok yağar. Gelenleri memnun etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.