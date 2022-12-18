Adıyaman’ın Yaylakonak Beldesinde görülen benekli semender şaşırttı.

Adıyaman’ın Yaylakonak Beldesinde görülen benekli semender şaşırttı.

Türüne az rastlanan sarı benekli semender, vatandaşlar tarafından Adıyaman’ın Yaylakonak Beldesinde görüntülendi. Belde yakınlarında yol da sarı benekli semenderi fark eden vatandaşlar, semenderi cep telefonuyla kaydetti. İlk defa böyle bir hayvanla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, ilk defa gördükleri semender karşısında şaşırdıklarını ve durumu görüntüleyerek internetten araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, yaptıkları araştırmalar sonucunda gördükleri sarı benekli semenderin türüne az rastlanıldığını fark etti.