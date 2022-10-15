Bingöl’ün Yayladere ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde ‘Vefa’ Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde, yaşlı ve engellilerin evleri temizlenecek, kişisel bakımları yapılacak.

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde ‘Vefa’ Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde, yaşlı ve engellilerin evleri temizlenecek, kişisel bakımları yapılacak.

Yayladere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Vefa Projesinin, Yayladere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, ’’Proje çerçevesinde ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları giderilmektedir. Bu proje ile; yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara, Devletimizin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, bir nebze de olsa daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amaçlamaktadır. Herhangi bir Sosyal güvencesi ve evde temizlik yapacak kimsesi olmayan 60 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız şahsen veya kurumu arayarak başvuruda bulunabilirler” denildi.