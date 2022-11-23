Bingöl’ün Yayladere ilçesinde, karla mücadele ve kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde, karla mücadele ve kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Yayladere Kaymakamı Mehmet Can İrdelp başkanlığında, karla mücadele ve kış tedbirleri toplantısı yapıldı. Kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, etkin ve anında müdahale, hamile, yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımı, eğitimin aksamaması, trafiğin aksamaması gibi konuların üzerinde duruldu.

Karayolu ulaşımının aksamaması adına geçen yıl olduğu gibi bu sene de mesai mefhumu gözetilmeden çalışacağını belirten Kaymakam İrdelp, “Karla mücadelede görev yapan tüm ekibimiz bu sene de ciddi ve hummalı bir çalışmayla yolları açık tutmak için üstün bir gayret gösterecekler. Kazasız belasız bir kış sezonu diliyorum. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşadıklarında 112 ihbar hattını arayabilecekleri gibi, Yayladere İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı sabit numaralarından da ulaşım sağlayabilir” dedi.