Bingöl’ün Yayladere İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çalıkağıl, Çatalkaya ve Kırköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl’ün Yayladere İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çalıkağıl, Çatalkaya ve Kırköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam İrdelp, İlçe Özel İdare Müdürü Edip Alakaş ile birlikte Çalıkağıl köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Daha sonra Çatalkaya köyü Kültür-Cem evi ile 2022 yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde yapım çalışması devam eden Kırköy Dede mezrası içme suyu inşaatı işlerini yerinde inceleyen Kaymakam İrdelp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gittiği köylerde vatandaşlar ile çay içip sohbet eden Kaymakam İrdelp, gelen talepleri de dinleyerek not aldı.