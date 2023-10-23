Tokat’ta havaların soğumasıyla birlikte yaylada bulunan koyunların geri dönüşü başladı, yayladan inen bir koyun sürüsü şehir merkezinden geçti.

Tokat’ta havaların soğuması ile beraber yayladan göçler başladı. Nisan ayından itibaren yaylada bulunan koyun sürüsü, 5 gündür geri dönüş yolculuğunu sürdürüyordu. Geri dönüş yolunda Pazar ilçesine gitmekte olan koyun sürüsü Tokat il merkezinden geçti. Koyun sürüsünün il merkezinden geçişi vatandaşlarda merak uyandırdı. Behzat Bulvarı ve ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen koyun sürüsü, çevre yolu civarından kent merkezini terk etti. Koyun sürüsü, vatandaşların yoğun ilgisiyle beraber şehir merkezinden geçerek Pazar ilçesine 2 gün sürecek olan yolculuğuna devam etti.

"2 gün daha yolumuz kaldı"

Yayladan indiklerini ve yolculuklarının devam ettiğini belirten hayvan yetiştiricisi Mustafa Altuntaş, "Buraya yayladan indik, yaylaya nisan ayında çıkmıştık. Havalar soğuduğundan dolayı mecburi dönüş yapıyoruz. Dumanlı yaylasından Pazar ilçesine gidiyoruz. Kışın ilçede kalıyoruz, yaz aylarında yaylaya çıkıyoruz. Geçimimizi küçükbaş hayvancılıkla sağlıyoruz. 6 aydır yaylada bulunuyorduk, 5 gündür de ilçeye dönmek için yolculuk yapıyoruz. 2 gün daha yolumuz kaldı, Pazar ilçesine ulaştığımızda yolculuğumuz bitecek. Toplamda yolculuğumuz 10 günü buluyor. Şehir merkezindeki insanlar hoş karşılıyor. Memnun kalanlar da oluyor, bazı insanlar beğenmiyor ama onlara da diyecek bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.