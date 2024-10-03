Konyaaltı Belediyesi Yayla Şenliklerine Yarbaş Çandır Şenliği ile devam ediyor. Fasulyesini tanıtmak ve bu eşsiz ürüne dikkat çekmek amacıyla Yarbaşçandır Yaylası’nda Yarbaşçandır Yayla Şenliği düzenleyecek. Şenlik boyunca katılımcılar müzik ve eğlence dolu anlar yaşarken, onlara Çandır fasulyesiyle hazırlanan kuru fasulye ikram edilecek.

Konyaaltı Belediyesi, bölgeye özgü Çandır fasulyesinin bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce hava şartlarından dolayı iptal olan etkinlik, Yarbaşçandır Yaylası’nda 4 Ekim Cuma günü “Yarbaşçandır Yayla Şenliği” düzenlenecek. Saat 17.00’de başlayacak şenlikte Arzu Gök’ün konseriyle müzik dolu anlar yaşanacak. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da halk dansları performanslarıyla katılımcılara Anadolu’nun renkli kültürünü sunacak. Ayrıca, etkinlik boyunca konuklara Çandır fasulyesiyle yapılan kuru fasulye yemeği ikram edilecek.

“Yerel ürünlerimizi destekleyeceğiz”

Yerel üreticinin ürettiği Çandır fasulyesinin üretimini artırmak, fasulyenin bilinirliliğini sağlamak amacıyla fasulyenin üretildiği Yarbaşçandır Mahallesi’nde de şenlik düzenleyeceklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Konyaaltı Belediyesi olarak üreticiye örnek olmak ve 300 yıllık önemli bir değerimiz olan Çandır fasulyemizin yok olmasını engellemek için belediyemize ait 5 bin metre karelik tarım alanında Çandır fasulyesi üretimi gerçekleştirmeye başlamıştık. Yarbaşçandır Yayla Şenliği, hem bölgemizin kültürel değerlerini yaşatmak hem de Çandır fasulyesini tanıtmak adına çok önemli bir etkinlik. Yerel tarım ürünlerimizi desteklemeye ve bu değerleri geleceğe taşımaya kararlıyız. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel şenliğe davet ediyoruz” dedi.