Sakarya’nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası’ndaki kaçak yapılar, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün uyarıları sonrasında vatandaşlarca sökülmeye başlandı.

Sakarya Orman bölge Müdürlüğü Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aksu Orman İşletme Şefliğince Dikmen Yaylası’nda kaçak yapılar olduğu tespiti yapıldı. Bu çerçevede vatandaşlara bu kaçak yapıların sökülmesi için uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarılar sonrasında yayladaki kaçak yapılar, vatandaşlar tarafından sökülmeye başlandı. Hususa ilişkin olarak Orman İşletme Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aksu Orman İşletme Şefliği Dikmen Yaylası’nda vatandaşlarımızın vermiş olduğu taahhütlü dilekçeye istinaden; Dikmen Yaylası’nda yapılan kaçak yapılar, orman köylülerimizce kendileri tarafından 02.10.2024 tarihinde sökülmeye başlandı” ifadeleri yer aldı.

Kaçak yapı olduğu tespit edilen ve uyarı sonrasında yapısını sökmeye başlayan Ahmet Akdağ, “2010 yılında yaptım ben bu yapıyı ve arkasındaki su kanallarını kazarken gördüler ve yeni kazılıyor diye beni mahkemeye verdiler. Eski yapı olmasına rağmen şimdi tamamen sökeceğim” dedi.

“Ben buraya geldiğimde nerede kalacağım ve geçineceğim”

Babasından kalan yeri sökmeye başladığını aktaran Ziya Yılmaz, “Zamanında rahmetli babam keçi barınağı yapmıştı ve bunu onarmak için tekrar yaylaya çıktık. Onarma işlemlerini yaptığım için mahkemeye verildim. Yıkım kararı çıktı ve ben yetkililere sesleniyorum. Burası bir keçi barınağı, ben buraya geldiğimde nerede kalacağım ve geçineceğim” diye konuştu.