Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylasında çıkan yangında 8 kulübe kullanılamaz hale gelirken hiçbir can kaybı da yaşanmadı.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylasında çıkan yangında 8 kulübe kullanılamaz hale gelirken hiçbir can kaybı da yaşanmadı.

Yangın ilçeye bağlı Ovit Yaylasında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovit Yaylasında bir evde sebebi henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinlerinin ihbarı üzerine yangına İkizdere Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. 8 kulübenin yandığı olayda herhangi bir can kaybı veya hayvan telefinin yaşanmazken, yangının kesin çıkma sebebi ise yapılan çalışmanın ardından belli olacak. Yaylada kalan görgü tanıkları ise kundaklandığını iddia etti.