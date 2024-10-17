Tokat’tın Reşadiye ilçesinde mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü.

Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünün Erdem Kırı Yaylası, ekim ayının ortasında yağan mevsimin ilk karıyla birlikte beyaz örtüye kavuştu. Yaylada bulunan çobanlar ve koyun sürüleri, kar yağışı eşliğinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen koyun sürüleri yaylada otlamaya devam ederken, doğa ve hayvancılığın iç içe geçtiği bu güzellik çobanlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Kar altında yem arayan koyunlar ve karla kaplanan yayla, görsel bir şölen sundu.