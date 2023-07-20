Kastamonu’da Devrekani, Çatalzeytin ve Taşköprü ilçelerinin ortak noktasında bulunan Koru Yaylasına kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan çok sayıda sokak köpeği, hayvansever ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kastamonu’nun Devrekani, Çatalzeytin ve Taşköprü ilçelerinin ortak noktasında bulunan Koru Yaylasına kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak köpekleri bırakıldı. Bölgeyi gezmeye giden bir hayvanseverin ihbarı üzerine Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği tarafından Koru Yaylasına ölüme terk edilen sokak köpeklerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevi ile görüşen dernek yönetimi, görevlilerle Koru Yaylasında terk edilen sokak köpeklerini yakalayarak bakımevine getirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği Başkanı Özden Neval Türkmen, 6 sokak köpeğinin Çatalzeytin, Devrekani ve Taşköprü ilçelerinin ortak noktası olan Koru Yaylası’na terk edildiğini kaydetti.

Bölgeye gezmeye giden bir hayvanseverin ihbarıyla köpeklerin durumundan haberdar olduklarını ifade eden Türkmen, “Köpekler, bir vatandaş ya da belediye tarafından bölgeye bırakılmış olabilir. Konudan haberdar olur olmaz Kastamonu Beledisi Veteriner İşleri Müdürü Kenan Gücükbergen ile görüştük. Sağ olsun, o da hemen harekete geçti. Koru Yaylasına giderek köpekleri tek tek yakaladık ve koruma altına aldık. Kastamonu’ya getirdiğimiz sahipsiz canlarımızı Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne yerleştirdik. Burada tedavi ve bakımlarına başlandı. Bugün birlikte ter döktüğümüz bakımevimiz ekibi, Akın Tolga Çobanoğlu ve Ömer Bey kardeşime ne kadar teşekkür etsem az kalır. Çok yorgun ama bir o kadar huzurluyuz çok şükür” dedi.