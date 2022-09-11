Tokat’ın Niksar ilçesinde 5’incisi düzenlenen off-road yarışları büyük ilgi gördü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 5’incisi düzenlenen off-road yarışları büyük ilgi gördü.

Niksar Belediyesi ve Niksar Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışma Çamiçi yaylasında yapıldı. Yarışlara, Tokat’ın yanı sıra Erzurum, Erzincan, Ordu, Sivas, Artvin, Amasya, Gümüşhane illerinden20 kulüp ve 60’a yakın araç katıldı. Yarışların startını Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ile Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, off-road aracıyla parkurlardan geçerek başlattı. 3 bine yakın kişinin izlediği yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Pilotlar güçlü arazi araçlarıyla zorlu parkurlarda nefesleri kesti. 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleriyle yarışan pilotlar seyircilerden alkış topladı. En çok ilgiyi ‘ölüm çukuru’ adı verilen parkur oluşturdu. Çukurdan çıkamayan araçlar iş makinesi yardımı ile çıkarılırken, izleyiciler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yarışlara beklediklerinden fazla katılım olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Niksar’da geleneksel hale gelen off-road yarışmalarının bu yıl 5. sini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl da geniş bir katılım olmuştu. Bu yıl da geniş bir katılım oldu. 20 kulüp yaklaşık 60 araçla katıldı. Yarışmalar beş farklı kategoride gerçekleşiyor. Gerçekten çok keyifli, adrenalini yüksek bir pist. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmaları sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.