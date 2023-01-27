MUŞ (İHA) – Muş’un Karabey köyüne ait yaylada ikamet eden vatandaşlar, güneş enerjisi ile aydınlanıyorlar.

MUŞ (İHA) – Muş’un Karabey köyüne ait yaylada ikamet eden vatandaşlar, güneş enerjisi ile aydınlanıyorlar.

Karabey köyüne bağlı yaylada yaz-kış kalıcı olarak yaşayan vatandaşlar, yıllardır güneş enerjisi ile aydınlanıyorlar. Elektrik olmadığı için teknolojinin birçok nimetinden faydalanamayan yayla sakinleri, güneş enerjisini kullanarak aydınlatmada yararlanıyorlar. Çetin geçen kış aylarında sis ve bulutlu günlerde geceleri karanlıkta geçiren yayla sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Annesinin çamaşırları halen elde yıkadığını vurgulayan Servan Akar, güneş olmadığı günlerde karanlıkta kaldıklarını belirterek, “Karabey köyüne bağlı yaylada yaşıyoruz. Elektriğimiz yok. 5 yıl öncesine kadarda gaz lambası ile aydınlanıyorduk. Teknoloji ile birlikte güneş enerjisi kullanmaya başladık. Ancak sadece telefonlarımızı şarj edip ev içini aydınlatmak için ampul yakabiliyoruz. Bu da yetersiz geliyor, çünkü televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi yok. Bunlardan da mahrum kalıyoruz. Kış aylarında her gün güneş yok. Havalar bazen sisli oluyor, bazen bulutlu oluyor. Sürekli enerji alamıyoruz. İletişimsiz, ışıksız ve karanlıkta kalıyoruz. 2023 yılındayız, annem halen elde çamaşırlarımızı yıkıyor. Ricamdır, lütfen bize elektrik getirsinler” dedi.