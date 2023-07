Elazığ’da 2 bin 500 rakımlı Kepir Yaylası’nda ailesiyle birlikte hayvancılık yapan ve çobanlık yaptığı süre içerisinde ders çalışarak LGS’de Türkiye ikincisi olan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar’ın Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni kazandığı öğrenildi.

Elazığ’ın en uzak ilçesi olan Arıcak’ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil, bu yıl Arıcak Ortaokulu’ndan mezun oldu. Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden Muhammet, yazın ise 2 bin 500 rakımlı Akdağ’da bulunan Kepir Yaylası’nda ailesine yardım ediyor. Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammet, hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet, aynı zamanda her fırsatta ders çalışmayı da ihmal etmedi. Bir yandan hayvanları dağda otlatırken diğer yandan da yanına aldığı kitaplar ile ders çalışan Muhammet, büyük bir başarıya imza attı. Muhammet bu sene girdiği LGS’den 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammet, yine elinde kitap hayvanların peşinde ders çalışmayı bırakmıyor.

Bugün LGS tercihleri açıklandı. Büyük bir başarıya imza atan Muhammet’in Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni kazandığı öğrenildi.