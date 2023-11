Havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan dönmeye başlayan Elazığlı üreticiler, 55 günün ardından sürüleriyle birlikte Keban Baraj Gölü kıyısına vardı. Yaylacıların ve sürülerin su kenarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Elazığ’da ilkbahar mevsimiyle birlikte sürülerini Erzurum ve Tunceli’nin yüksek kesimlerine götüren yaylacılar, sonbaharla birlikte dönüşe geçiyor. Yaylacıların bir bölümü sürülerini araçlarla kışı geçirecekleri yerlere naklederken, bir bölümü ise sürüleri yürüterek köylerine götürüyor. Günler süren yolculuk esnasına belli noktalarda mola veriliyor. Bin 500 küçükbaş ile yayladan dönen Hıdır Kaya, 55 günün ardından Keban Baraj Gölü kıyısına ulaştı. Köyüne yaklaşık bir haftalık daha yolu olan Kaya, göl kenarında konaklamaya başladı. Su kenarındaki sürüler ve yaylacıların hayatı, belgeselleri aratmadı.

"55 gündür yollardayız"

Yayladan dönen Hıdır Kaya, “İlkbahar ayında 4’üncü ayın sonlarına doğru Erzurum yaylalarına çıkıyoruz. Yayla sezonu bittikten sonra 9’uncu ayın ortalarında dönüşümüz başlıyor. Yavaş yavaş yola koyuluyoruz. Erzurum, Çat, Karlıova, Bingöl, Sancak, Karakoçan ve Palu dağlarından Elazığ’a doğru istikametimizi alıyoruz. 55 gündür yollardayız. Kısa bir zamanda gidebilirsek bir haftalık yolumuz var. Hava şartlarına göre, hava iyi olursa ay sonuna kadar buradayız” dedi.

"Yağmur ve kar yağdığı zaman çok sıkıntı çekiyoruz"

Şu an herkesin dönüş yolunda olduğunu aktaran Kaya, “Elazığ’a, Diyarbakır’a dönüşler başladı. Şartlarımız çok zor oluyor. Yollar iyi olmadığı zaman araca yüklüyoruz, yağmur ve kar yağdığı zaman çok sıkıntı çekiyoruz. Hava sıcak olduğu zamanlarda ise çok rahat bir şekilde yollardan gelebiliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Çocukluktan beri deden kalma bu mesleği devam ettiriyoruz. Şu an aile olarak her birlikte çalışamıyoruz, çocuklar okula gidiyor. Çoban tutmak da zor oluyor, bulunmuyor. Çobanlara ortalama 35 bin lira veriyoruz ama yine yok. Saat 09.30 gibi hayvanımızı otlatmaktan çektik sahile getirdik” diye konuştu.