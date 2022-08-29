Adana’nın Feke ilçesine bağlı Uğurlubağ Mahallesi’nde yaylacılar, 9’uncusu düzenlenen Uğurlubağ Yayla Şenliği ile yaza veda etti.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Uğurlubağ Mahallesi’nde yaylacılar, 9’uncusu düzenlenen Uğurlubağ Yayla Şenliği ile yaza veda etti.

Kozan ve Fekeli yaylacılar mahallelerine halı saha ve spor tesisi yapan diş hekimi merhum Erdal Şişman ve ailesinin adını verdiklerini Erdal Şişman Uğurlubağ Yayla Şenliğinde bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Çuval atlama, okçuluk, yumurta taşıma voleybol ve basketbol müsabakalarının düzenlendiği etkinlikte mahalle sakinleri hazırladıkları hediyeleri çocuklara ve gençlere dağıttı.

Diş Hekimi Erdal Şişman’ın gençleri ve memleketini çok sevdiğini aktaran Müzeyyen Şişman, “Eşim buranın eniştesi. Onun adını yaşatmak için buraları yaptırdık. Her yıl bu etkinlik yapılır. Ben Uğurlubağ sevdalısıyım. Eğitim hayatımdan sonra geldik. 42 yıldır bu yayladayız. Kadınlarımız çocuklarımız gençlerimiz imece usulü bir şenlik düzenliyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yer tahsisi olursa mahallemize mescit, salça merkezi ve farklı bir spor alanı da kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Muhtar Ali Arık ise kendisinin bu köyün eniştesi olduğunu ifade ederek, "Nüfusun yarıdan fazlası enişte. Etkinliklerimizi geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için şenliği düzenliyoruz. Her yıl okullar açılmadan önce düzenlenir. Güreş hariç tüm spor etkinliklerini yapıyoruz. Mahallemiz bir araya gelir. Kışın 14 ev kalır burada, yayla dönemi nüfus 2 bin 3 bin kişiye çıkar” dedi.

Şenlikte ilçe müftüsü mahallede vefat eden vatandaşlar ve ülkenin birlik ve bütünlüğü için dualar ederken, gençler vatan ve bayrak şiiri ile şenliğe katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinliklerde Şişman ailesi ve mahalle sakinleri spor müsabakalarında dereceye giren gençlere madalyalarını takdim etti.