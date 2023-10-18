Nilüfer Belediyesi Yaylacık’ta tarım alanına imara aykırı şekilde yapılan kaçak işyerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi kaçak yapıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri bu kez Yaylacık Mahallesi’nde imara aykırı işyeri için harekete geçti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bin 800 metrekare kapalı alana sahip işyeri yıkıldı. Zabıta ve Çevik Kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu yıkımlar sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmazken, kaçak yapıyla mücadelenin süreceği bildirildi.