Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yayla yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yayla yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde Yalacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayla yolunda seyir halinde giden 67 ABR 488 plakalı otomobil, taşlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlanarak takla attı. Çevreden geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaş hafif yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.