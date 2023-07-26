Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Huser Yaylası yolunda uçuruma yuvarlanan kamyonda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Huser Yaylası yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K.’nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma atama kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada araçtan fırlayan sürücünün dedesi Abdülhamit Kesimal olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.