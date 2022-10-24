Gümüşhane merkeze bağlı Gökçepınar köyünde çalışır vaziyetteki otomobil aniden hareket edince uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane merkeze bağlı Gökçepınar köyünde çalışır vaziyetteki otomobil aniden hareket edince uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçepınar köyü Karakaya mahallesinde yayla yolunda çalışır vaziyetteki 23 AAD 682 plakalı otomobiline binen sürücü Harun Aslan, aracın aniden hareket etmesiyle birlikte 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan sürücü Harun Aslan ve yanında yolcu olarak bulunan Z.T. (31) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.