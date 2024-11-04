Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Karacadağ’daki yaylalara, 5 bin kişinin faydalanacağı 20 kilometrelik yol açma çalışmaları başlatması nedeniyle mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, “Biz göçeriz, 40 yıldır bu yaylalara geliyoruz. Ulaşım olmadığı için çok zorluk çekiyorduk. Talebimizi ilettik, belediye şimdi gelip bize yol yapıyor” dedi.

Ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, yerleşim yerlerinin yanı sıra hayvancılığın yapıldığı yaylalar için de çalışma yürütüyor. Karacadağ’daki Hişke, Kamek, Roveketi, Kereçi ve Koyungözü yaylaları için 20 kilometrelik yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, 8 kilometresini açtıkları yolu bir ay içinde tamamlamayı hedefliyor. Yaylalara açılan yoldan Karasungur, Biramehmetağa, Harabe, Karaçbelik ve Bulutçeker mahalleleri ile Tahir, Bedro, Çınarır, Ağaçlı, Kadırko, Şargo ve Girerezan mezralarında ikamet eden 5 bin kişi faydalanacak.

Daha önce yaylalara yol yapılmadığı için büyük sorunlar yaşayan Koçerler, yeni yolun yapılmaya başlanmasıyla birlikte memnuniyetlerini dile getirdi. Harabe Mahallesi Muhtarı Halil Dağtekin, hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, “Biz göçeriz. 40 yıldan beridir buraya gelip konuyoruz. Eskiden ulaşım yoktu. Çocuklarımız hastalanınca onları eşeklerin sırtına yükleyip yola yetiştiriyorduk. Hamile kadınlar oluyordu. Ulaşım olmadığından dolayı zorluklar içinde yolun olduğu yere yetiştiriyorduk. Ancak bu yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne talebimizi ilettik. Şimdi onlar da gelip bize yol yapıyorlar. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldan beri göçebelik yaptıklarını dile getiren Çatmadağ Mahallesi Muhtarı Celalettin Asar, hayvancılıktan başka herhangi bir gelir kaynaklarının olmadığını belirtti. Köylerinde otlaklar kalmadığı için yaylaya çıktıklarını söyleyen Asar, “6-7 ve bazen de 8 ay kadar burada kalıyoruz. İlkbahardan kış mevsimine kadar bu yaylaya gelip kalıyoruz. Ancak burada da yağmur ve çamur var. Yol olmadığı için de araçlarımızı getiremiyoruz. Yolun bir an önce bitirilip mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yolumuzun yapımına başladıkları için de çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Karasungur Mahallesinde ikamet eden Menduh Balan, belediyenin kendileri için yol yapımına başladığını belirterek, “Çok teşekkür ediyoruz. Çok perişan oluyorduk. İki yıl önce biri burada yaralanmıştı. Onu hastaneye yetiştiremedik. Göçebeliğimiz deve ve eşeklerle idi. Malumunuz burada bir yangın çıktı. Yol olmadığı için araçlar giremedi. Neredeyse Karacadağ’ın tamamı bu yangında kül oldu. Şimdi bize yol yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Yolumuz yapılırsa mutlu oluruz"

Mahalle sakinlerinden Emine Dağtekin ise, her yıl 6-7 ay yaylalarda kaldıklarını ifade ederek, “Çeşitli hastalıklar oluyor. Yağmur oluyor. Hamile kadınlar oluyor. Yolumuz yapılırsa çok mutlu oluruz. Belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.