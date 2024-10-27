Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve yayla yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’da özellikle kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan yollara müdahale ediyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Çarşıbaşı’nın Şahinli, Köprübaşı’nın Köşk, Taşlı, Yangın, Kovuktaş, Sürmene’nin Gangel, Şalpazarı’nın Alaca, Düzköy’ün Kadırga, Derinoba, Fengo, Alazlı, Beypınarı, Hırsafa, Hayrat’ın Mesoraş, Yomra’nın Sırganlı, Çaykara’nın Mahtala, Maçka’nın Ambarlı, Mincanos ve Kazıklı yaylalarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca Köprübaşı ilçesinin Seslikaya Yaylası’nda mahsur kalan arabaları kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi’nin kardan dolayı kapanan yolu da ulaşıma açılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi.

"Olumsuz hava koşullarında yolculuk yapmayın"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, yoğun kar yağışından dolayı kapanan mahalle ve yayla yollarında çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü önlem alınmıştır. Vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında yayla yollarını kullanmaktan kaçınmalıdır. Herhangi olumsuz bir durumda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’nin (TİKOM) Alo 153 hattına bilgi verilmesi yeterlidir" denildi.