Kemençe eşliğinde yöresel oyunların sergilendiği şenlikte birbirinden lezzetli yemekler de ikramlar arasında yer aldı. Kırcaali Yaylası’nda gerçekleştirilen yayla şenliğine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Esentepe Mahalle Muhtarı Kemal Porsuk ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Serdivan Kırcaali Yaylası’nda düzenlediği geleneksel yayla şenliği, büyük katılımla gerçekleşti.

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