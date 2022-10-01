Zonguldak’ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve yıkımına karar verilen Yayla Ortaokulu’nun 200 metre mesafedeki 5 dönümlük alana yapılacağı açıklandı.

Zonguldak’ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve yıkımına karar verilen Yayla Ortaokulu’nun 200 metre mesafedeki 5 dönümlük alana yapılacağı açıklandı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek "Bakanımızla tekrar görüşmemiz sonucu şehrimiz ve okulumuz için hayırlı olacağına inandığımız sonuca ulaştık" ifadelerine yer verdi. Mevcut okulun bulunduğu bölgenin araç ve yaya trafik yoğunluğu olması sebebiyle yeşil alana dönüştürülmesi, okulun ise çok daha geniş ve sakin bir alana yapılmasının uygun bulunduğunu ifade etti. Avcı, şöyle dedi:

"Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımızca yaptırılan bilimsel çalışmalar sonucu il genelinde bazı okulların yapılarının güçlendirilmesi, bazılarının da yıkımı noktasında kararlar alınmış, uygulamaya geçilmiştir. Bunların arasında bulunan Merkez Yayla Orta Okulumuzun da yıkım süreci işlemektedir. Bu noktada okulun bulunduğu bölgede, Araç ve Yaya trafiğinin yoğunluğu, her Sabah ve Akşam vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı bakımından, mevcut okulun bulunduğu yeri yeşil alana dönüştürüp, çevresindeki okulların Öğrenci, Öğretmen ve Velilerinin, ayrıca Hastaneye gelen vatandaşlarımızın faydalanacağı dinlenme alanı olarak bırakarak, Yeni Yayla Orta Okulumuzu mevcut yerine 200 metre mesafedeki konumda bulunan, yaklaşık 5 dönüm olan Türkiye Taşkömürü Kurumumuza ait Yayla Konağının hemen arkasındaki yeşillik içerisinde, çok daha geniş ve sakin bir alana yapılması uygun bulunmuştur. Mevcut Yayla Ortaokulunun bulunduğu kavşağın, Şehrimizin yüksek stres noktalarından biri olması ve bu durumun ortadan kaldırılması bakımından, Vatandaşlarımıza ve Okulumuza sağlayacağı konforu düşünerek aldığımız bu kararın Zonguldak’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu çalışmalarımız da bizlerden katkılarını esirgemeyen, başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer beyefendiye, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan beyefendiye, AK Parti Milletvekillerimize, Valimize, Belediye Başkanımıza, TTK Genel Müdürümüze ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yapacağımız koordinasyon toplantısıyla sürecin işleyişine dönük Valimiz Mustafa Tutulmaz riyasetinde konunun paydaşlarıyla bir araya geleceğiz."