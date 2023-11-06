Zonguldak’ta sabah saatlerinde Yayla Mahallesi, Fener Semtinde meydana gelen çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile evlere zarar vermeden söndürüldü.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin yaşam alanlarına sıçramadan yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebi ve olayın faillerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, alevlerin yükseldiğini gördüklerinde büyük bir panik yaşadıklarını, fakat itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Yangının neden çıktığı ve failleri hakkında soruşturma sürerken, yetkililer yangının kasıtlı olup olmadığının araştırıyor.