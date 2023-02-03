Kastamonu’nun Araç ilçesinde düzenlenen Araç Yayla Kış Festivali, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde düzenlenen Araç Yayla Kış Festivali, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kastamonu Üniversitesi ile Araç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2. Araç Yayla Kış Festivali, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Gölcük ve Fındıklı yaylalarının bulunduğu alanda gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal koordinatörlüğünde gerçekleştirilen festivale; Ankara, İstanbul, Sakarya, Bartın, Zonguldak, Karabük, Sinop, Bolu, Düzce, Çankırı, Rize, Artvin, Erzurum, Kastamonu’dan vatandaşlar katılım sağladı. 3 gün süren festival boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçi, Gölcük ve Fındıklı yaylalarında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kamp, karavan, trekking, dağcılık kulüplerinin büyük ilgiyle katıldığı festivalin ilk gününde karın yetersiz olması sebebiyle iglo ve kardan adam yapma etkinlikleri yapılamadı. Bu sebeple festivalin ilk gününde dağcılık etkinlikleri, DJ performansı, off-road gösterileri, yöresel oyun ve yarışmalarla katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Gece kamp ateşi yakılarak meşaleler eşliğinde yürüyüş yapıldı. Akabinde DJ performanslarıyla davetliler gönüllerince eğlendi.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalin ikinci gününde ise yağan karın ardından özellikle öğrencilerin de katılımlarıyla yarışmalar düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde kar yağmasıyla birlikte kayakseverler kayak yaptı. Araba şambreline binen gençler, hem kaydı hem de gönüllerince eğlendi.

"Türkiye tarihinde ilk kez bir kış festivali düzenledik"

Kastamonu Araç Kış Festivali’nin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "İlkini geçen yıl Ocak ayında yapmıştık. Bu yıl da ikincisini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Kastamonu Üniversitesine 1 yıl öncesinde atandığımda Kastamonu Üniversitesinin Tabiat Turizmi ve Ormancılık İhtisaslaşma Üniversitesi olması hasebiyle neler yapabiliriz diye sahaya çıktık. İlk olarak Araç ilçemizde tematik yürüyüş rotaları oluşturduk. Bu rotaları belirledikten sonra Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına proje olarak sunduk. Bunları yaparken daha neler yapılabilir diye düşündük ve farklı etkinlikler ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada bizler, kış festivali olabilir diye düşündük. Araç yaylalarındaki potansiyeli gördükten sonra oturup değerlendirmede bulunduk. Daha öncesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylalarda çok fazla etkinlikler yapmıştık. Burasını şenliklerden ayıran bir özellik var. Biz şenlik değil festival yaptık. Biz, Türkiye tarihinde ilk kez bir kış festivali düzenledik. Bu yıl ikincisi düzenlediğimiz festivalle biz, bu işi uluslararası bir festivale dönüştürdük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Uluslararası Araç Yayla Kış Festivali olarak tarihe geçecektir. Bu festivalde ilk gün var olan mevcut kar vardı. Karlar erimişti. İkinci gün ise güzel kar yağdı. Ayrı bir şenlik havası oldu. Festivalimizde birinci gün farklı etkinlikler, havanın güzel olması ve karın az olmasından dolayı ona göre etkinlikler düzenledik. Etkinliğin son gününde karın yağmasıyla birlikte kar faaliyetlerinde bulunduk. Ankara’dan, İzmir’den, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki illerden gelen davetliler kış festivalinin olduğu yere geldi. Off-road’cılar, karavancılar, trekkingciler, dağcılar, doğaseverler ve yerel halkın katılımıyla inanılmaz bir festival gerçekleştirmiş olduk. Biz, bu festivali kıt kaynaklarla yaptık. Biz, festivali Kastamonu Üniversitesi, Araç Kaymakamlığı ve Araç Belediyesi’yle birlikte düzenledik" dedi.

"Araç Yayla Kış Festivali’nin uluslararası düzenlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz"

Araç Yayla Kış Festivali’nin uluslararası düzenlenmesi içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Haberal, "Araç Kış Festivali’nin yerel halkın ekonomisine de büyük katkısı oldu. Bizim asıl amacımız Kastamonu’da yılın 12 ayı turizm yapılabilir hale getirilmesidir. Festivale profesyonel genç kayak milli takım sporcuları dahil oldu. Onlar etkinlikte bulundu. Biz, Araç’ı kış turizminin merkezi olarak düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu amacımıza ulaşırız. Bölgenin kış turizminin merkezi olması yönündeki projeyi hazırladım ve bu projeyi Bakanlığa sundum. Bakanlığın da bu konuya destek vereceğini düşünüyorum. Bizim, öncelikli hedefimiz bir yerin ilan edilmeden önce burasının korunup, burasının sürdürülebilirliğinin sağlanması. Koruyup, ayrıca doğanın verdiği nimetlerden de faydalanmak istiyoruz. Çok etkinlikte bulunduk, insanlar burada doyasıya eğlendi. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden, Rize’den, Artvin’den, Erzurum’dan insanlarımız geldi. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.