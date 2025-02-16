Denizli’de yer alan kuş cenneti Yayla Göl’ünde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konulan mobil tuvaletlere kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan kuş cenneti Süleymanlı Yayla Gölü’ne Buldan Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların

İhtiyaçlarını karşılaması amacıyla bir süre önce mobil tuvaletler konulmuştu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mobil tuvaletler tahrip edildi. klozetler, lavabolar ve kapıları kırılan mobil tuvaletin son haline ise vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların kullanımı için konulan mobil tuvaletlere zarar veren kişilerin bulunması amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.