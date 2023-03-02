Osmaniye’de 13 ayrı yayla evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye’de 13 ayrı yayla evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yayla evlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu 13 yayla evinden hırsızlık ve 8 konut dokunulmazlığı ihlali olmak üzere toplam 21 faili meçhul olay aydınlatılarak 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.