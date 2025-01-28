Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, esnaf ve sanatkârların karşılaştığı sorunların çözüm noktasında dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Yayla, Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı M. Emin Birliktir’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yayla, esnaf ve sanatkârların karşılaştıkları sorunlarla ilgili üst mercilere iletileceği ve çözüm yollarının iyileştirilmesi için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Başkan Birliktir ise bu tür karşılıklı diyalogların, esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı sorunları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığına inandığını dile getirdi.