Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapımı devam eden Yaykın Su tuma Göleti’nde bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımın gelişimi için üreticilerin imkanlarının artırılması konusunda çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Bu çerçevede Karacasu Belediyesi işbirliğiyle yapımına başlanan Yaykın Su Tutma Göleti’nde çalışmalar devam ediyor. Beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giden Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu ASKİ ekipleri ve Karacasu Belediyesi işbirliği ile Yaykın Su Tutma Göleti bakım onarım tadilat çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Büyükyapıcı, Karacasu için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.