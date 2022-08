Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu Konya’da başladı. Konya’dan ve Konya dışından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençlerin yer aldığı program bir hafta sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Konya’da Yayıncılık Yaz Okulu düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu ile yayıncılık sektörüne profesyonellerin yetiştirilmesi ve gençlerin kariyer planlamalarının bir parçası haline getirilerek becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

64 şehirden 400’ün üzerinde müracaat

Yayıncılık Yaz Okulu’nun açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, “64 şehrimizden 400’ün üzerinde katılımcı müracaat etti. Bunların içerisinden seçim yapılması için çok ciddi bir emek harcandı. Ümit ediyorum ki kursiyer olarak katılacak olan gençler de buradan ayrılırken ‘iyi ki böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmuşuz’ diye düşüneceklerdir. Bundan sonra da meslek hayatlarını devam ettirirken burada edinmiş oldukları birikimle yayıncılık sektörüyle ilgili kendilerini daha geliştirip, ülkenin yayıncılık serüvenine katkı sağlayacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya’nın yayıncılık anlamında merkez olmasını temenni ediyorum”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Türkiye’nin ilk Yayıncılık Yaz Okulu’nun gerçekleştirilmesinin mutluluğunu duyuyoruz. Türkiye olarak yayıncılık sektöründe dünyada ilk 10’da yer alarak önemli bir başarı elde ettiğimiz bu kulvarda biz de üniversite yayıncılığı olarak önemli adımlar attık. Türkiye’de ilk defa bilimsel yayınlar koordinatörlüğü kurarak üniversitemiz bünyesinde bilimsel yayınları tek bir çatı altında topladık. Yayıncılık Yaz Okulu’nun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. İlerleyen yıllarda Konya’nın yayıncılık anlamında merkez olması ve bu yaz okulunun Konya’mızda tekrarlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizi her alanda desteklemeye çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Gençlerin sahip olduğu cevherin ve yüreğindeki güzelliklerin farkındayız. Her bir gencimiz aldığı eğitimle, sahip olduğu yüksek ahlak ve sorumlulukla ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturmanın anahtarı konumundadır. Bizler de sahip olduğumuz tüm imkanlarla gençlerimizin her fırsatta yanında olmaya devam ediyor, gençlerimizi her alanda var olduğumuz gücümüzle desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda Sosyal İnovasyon Ajansımız bugüne kadar pek çok güzel çalışmaya imza attı. Bugün ise gençlerimizin yarınlarının en iyi şekilde hazırlanması için çok güzel ve faydalı bir proje hayata geçiriliyor. Dünyanın en önemli yayıncılık pazarlarından biri konumunda olan ülkemiz, burada yetişecek nitelikli gençlerimizle yayıncılık sektöründe çok daha başarılı bir ülke konumuna yükselecektir” ifadelerini kullandı.

28 Ağustos’a kadar devam edecek Yayıncılık Yaz Okulu’na Konya ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençler katılıyor.