Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Konya’da “Çocuk ve İlk Gençlik Yayıncılığı” temasıyla düzenlenecek ‘Yayıncılık Yaz Okulu’na müracaatlar başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve NEÜ iş birliğiyle Konya’da düzenlenen ‘Yayıncılık Yaz Okulu’na kayıt süreci başladı. Türkiye’nin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençlerin katılacağı ‘Yayıncılık Yaz Okulu’nda yayıncılık alanının ve bu alandaki mesleklerin gençlerin kariyer planlamasının bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. ‘Yayıncılık Yaz Okulu’nun bir yandan yayıncılık sektörüyle ilgili işleyişin gençlerin zihninde yer edinmesini bir yandan da yayıncılık alanına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Başvuru sonucunda seçilecek 30 genç, alanında uzman kişiler tarafından yayıncılık sektörüne ilişkin temel kavramlar ve süreçlere ilişkin eğitimler alacak. 7 gün sürecek yaz okulu çerçevesinde Yayıncılıkta Temel Kavramlar, Yayıncılık Sektörüne İlişkin Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar ve Süreçler, Editörlük ve Editoryal Süreç, Dağıtım, Pazarlama ve Satış, Yurtdışı Tanıtım, Telif Ticareti, Destekler ve Teşvikler, Çocuk Kitabı Editörlüğünde İhtisaslaşma başlıklarında dersler verilecek. 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Konya’da “Çocuk ve İlk Gençlik Yayıncılığı” temasıyla düzenlenecek ‘Yayıncılık Yaz Okulu’na katılmak isteyenlerin, 8 Ağustos Salı gününe kadar www.yayincilikyazokulu.com adresinden başvurularını yapmaları gerekiyor.