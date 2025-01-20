Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde Karaman SAMEK’te düzenlenen seminerde katılımcılara rahim ağzı kanseri, (serviks) kolon kanseri ve meme kanseri hususunda erken teşhis için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde program düzenlendi. Karaman SAMEK’te düzenlenen programda Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Nur Beste Irak tarafından SAMEK kursiyerlerine rahim ağzı kanseri (Serviks), kolon kanseri ve meme kanseri konusunda bilgiler verildi. Programda 20 kursiyere ücretsiz kolon kanseri tarama testi ve HPV DNA/SMEAR tarama testi yapıldı. Ayrıca 10 kursiyerden oluşan bir grup Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürülerek burada Mamografi çekildi. Taramalarda, kadınlara kanserde erken tanının önemini ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı.