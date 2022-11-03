İstanbul Bahçelievler’de yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mustafa Erdoğdu’ya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakim karşısına çıktı.

İstanbul Bahçelievler’de yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mustafa Erdoğdu’ya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakim karşısına çıktı.

İstanbul Bahçelievler’de 29 Mayıs 2022 tarihinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mustafa Erdoğdu’ya araç çarpmıştı. Erdoğdu’nun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa Ayrıkçil’in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Ayrıkçil, maktulün annesi Güler Erdoğdu, babası Haydar Erdoğdu ve bir takım müştekiler katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

“Ben fark ettiğimde şeridin ortasındaydı”

Sanık Mustafa Ayrıkçil savunmasında, “Önceki ifademde her ne kadar öndeki aracın yavaş gittiği için sağ şeritten gittiğimi belirtsem de Basınekspres yoluna gideceğim için yavaşladım ve sağ şeride geçtim. Maktulün yola fırladığı anı görmedim. Ben fark ettiğimde şeridin ortasındaydı. Görsem daha önce yavaşlardım. Bu yol benim sürekli gittiğim yol değildir. Ancak kullanmadığım yolda değildir” dedi.

Tanık Uğur Çıtak beyanında, “Olay günü kuzenlerimle birlikte oturduk. Evlerimize gitmek için ayrıldık. Mustafa’yla karşıya geçmek için orta refüje geçtik. Birlikte geçecektik ancak araç çok hızlı geldiği için ben kendimi geriye attım. Araç Mustafa’ya çarptı ve metrelerce sürükledi. Olaydan sonra baktığımızda fren izleri yoktu” şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık hakkında adli kontrolün devamına karar verirken eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“5 aydır rahat edemiyoruz”

Adliye önünde açıklamada bulunan maktulün babası Haydar Erdoğdu, “Benim oğlum 5 aydır mezarda toprağın altında yatarken bu insanlar dışarda geziyor. Ben sadece adalet istiyorum. Bir gün bile içerde kalmadı. Onun için adalet yerini bulsun diyorum. İnşallah bugün iyi bir sonuç çıkar. Bizde rahat ederiz. 5 aydır rahat edemiyoruz” dedi.

İddianameden

29 Mayıs 2022 günü 38 AEY 966 plakalı aracıyla Yenibosna istikametinden Sefaköy’e doğru seyir halinde olan Mustafa Ayrıkçil’in, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Mustafa Erdoğdu’nun cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çarparak ölümüne neden olduğuna yer verildi. İddianamede, kaza sonrası aldırılan bilirkişi raporuna göre, Mustafa Erdoğdu’nun kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 100 metre geride üst geçit bulunmasına karşı üst geçidi kullanmayıp bölünmüş yolun orta refüj kısmından karşıya geçmek istemesi sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu’na göre yayaların uyacakları kurallarını ihlal ettiği ve birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, Mustafa Ayrıkçil ise rapora göre tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Cumhuriyet savcısı, otomobil sürücüsü Mustafa Ayrıkçil hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.