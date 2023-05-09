Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca Zonguldak’ta kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden ve öğrenciler katıldı.

Vali Tutulmaz yaya geçitinden geçmeden önce öğrencilere kırmızı düdük dağıtarak bilgilendirme yaptı. Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçidinden geçerek farkındalık oluşturdu. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Bugün trafik güvenliği haftası dolayısıyla bir araya geldik. Öğrencilerimizle beraber gerek jandarma trafik gerek emniyet trafik görevlileri ile beraber toplumda trafik güvenliğine dikkat çekmek adına farkındalık adına bir aradayız. Son yıllarda trafik güvenlik eylem planı gerek trafik güvenliği strateji belgesi ile trafik güvenliğine her yönüyle dikkat çekmemiz, toplumda değişik kesimlerde farkındalık oluşturmamız, gerek şoförler açısından gerekse yayalar açısından trafik güvenliğine biraz daha dikkat çekmek adına değişik etkinlikler yapıyoruz. Bu yılda yine trafik güvenliğinin vatandaşlarımızın farkındalığını oluşturmak adına bugün bit araya geldik. Gerek trafik bizim kırmızı çizgimiz, gerek kırmızı düdük, gerek yayınların dikkatli olmasını önceleyen mottolarla değişik zamanlarda değişik etkinlikler yapıyoruz" dedi.