Kocaeli’de üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel solüsyon ve tuzlama ile önlem alan ekipler, kentin dört bir yanında kar mesaisine devam ediyor.

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı ile birlikte alarm durumuna geçen büyükşehir belediyesi, tüm yolları açık hale getirirken, yayaların güvenliğini sağlamak için de tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmasını sürdürüyor. Üst geçitler başta olmak üzere aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, ibadethaneler ve ilçelerin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı temizlik yapan ekipler, ulaşımının en önemli noktalarında güvenli geçişi sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalarla il genelinde trafik akışında önemli sorun yaşanmazken, park ve bahçeler dairesi başkanlığına bağlı ekipler, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu alt ve üst geçitler ile meydanlarda kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizleniyor.

Karla kaplanan yollar, yoğun buzlanma riski taşıyan alanlar ve kamusal alanlarda yürütülen küreme ve tuzlama işlemleriyle hem araç hem de yaya trafiğinin güvenli şekilde sağlanması hedefleniyor. Ekipler, tüm bu çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirerek, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuzluklardan etkilenmeden rahat şekilde sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri alıyor. Öte yandan büyükşehir yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları kar yağışının etkili olduğu bölgelere zincirsiz ve kar lastiksiz araçlarıyla gitmemeleri konusunda uyardı.