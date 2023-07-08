Bilecik’te eski otogar kavşağında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’ndan Karayolları istikametine seyir halinde olan Melek K. yönetimideki 60 KA 189 plakalı otomobil, eski otogar kavşağında yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Umut K. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan vatadaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.