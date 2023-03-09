Kaza; Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde motosikletli kurye olarak çalışan Mehmet Nuri Gecekuşu’nun kullandığı 07 BEV 110 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rozemarie Marta Friade Alscher isimli yaşlı Alman kadına çarptı.

Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.