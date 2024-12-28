Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan köpeğe çarptı. Otomobilin çarptığı köpek, otomobilin önünde sürüklendikten sonra ayağa kalkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaza, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan köpeğe çarptı. Kazada, otomobilin önünde sürüklenen köpek, otomobil sürücüsünün durumu fark ederek durmasının ardından ara sokağa doğru hızla uzaklaşırken otomobilde maddi hasar oluştu.