Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet refüje çarpıp devrildi. Kazada motokurye olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet refüje çarpıp devrildi. Kazada motokurye olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket servis yapmak için şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir eden 07 BBJ 491 plakalı motosikletin sürücüsü Yusuf K., kaldırımdan yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çıkıp devrildi. Motosikletten düşen Yusuf K. yaralandı. Kazaya neden olan diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan diğer motosiklet sürücüsünü tespit etmek için cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.