Sakarya’da yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için yavaşlayan tıra arkadan otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazası kameralara yansıdı.

Sakarya’da yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için yavaşlayan tıra arkadan otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazası kameralara yansıdı.

Sakarya’da Ocak ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. İlk görüntüde Erenler ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve kavşakta yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için duran tıra, otomobilin arkadan çarptığı görüldü. İkinci görüntüde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi ile 922. Sokak kesişiminde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması yer aldı. Motosiklet sürücüsünün savrularak yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu anlar görüldü. Diğer görüntüde ise Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması yer aldı. Kontrolden çıkarak savrulan bir otomobil, park halindeki farklı bir araca da çarparak durabildi.