Erzincan’da maceracı 3 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun kameraya yansıdı.

Erzincan’da maceracı 3 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun kameraya yansıdı.

Erzincan kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Dörtyol Kavşağında kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 3 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı.

Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi. Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı.