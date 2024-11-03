Antalya Caddesi Ziraat Bankası önündeki yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın yaralanırken, motosiklet olay yerinden kaçtı.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Saadet Özbek isimli kadına yolun otomobil yol verdiği sırada otomobilin solundan gelen plaka ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Kazada yaralanan Saadet Özbek 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken çarpan motosiklet sürücüsünün durmayarak olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.