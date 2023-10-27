Ordu’da bir otomobilin yaya geçidini kullanan vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akay O.’nun kullandığı 52 ADP 171 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan Nazarsu T. (14), Şeyma K. (45) ve Tükez K. (67) isimli yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.