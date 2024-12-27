Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaya geçidinde kamyonun altında kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. İsmi ve yaşı öğrenilemeyen bir kadına yaya geçidinde C.O. idaresindeki 16 AUB 165 plakalı kamyon çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.