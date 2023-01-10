Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Hatalı sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Hatalı sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Yazlık Caddesi üzerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinde meydana geldi. İki genç, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Kudüs Caddesi istikametine doğru sağ şeritten ilerlemekte olan bir araç, yavaşlayarak gençlere yol verdi. Bu esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen iki gençten birine, sol şeritten gelen farklı bir otomobil çarptı. Hatalı sürücü, çarptığı yayayı hiçe sayarak yoluna devam etti. Kaza anı ise yayalara yol veren aracın içerisinde bulan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen gençlerden birisine çarptığı anlar, gencin savrulması ve aracın aynasının kırılması yer aldı. Devamında ise otomobil sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ile kaydı alan aracın peşinden hızla ilerlediği anlar görüldü.