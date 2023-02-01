Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi karşısında yer alan ana yolda yaya geçidi olmaması, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaları adeta ölümle burun buruna getiriyor.

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi karşısında yer alan ana yolda yaya geçidi olmaması, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaları adeta ölümle burun buruna getiriyor.

Tatvan Devlet Hastanesi karşısında ikamet eden vatandaşlar, hastaneye gidiş için kullanmak zorunda kaldıkları ana yola çözüm bulunmasını bekliyor. Özellikle hastaneye gidişlerde ikamet adresleri ile hastane arasından geçen Tatvan-Bitlis Karayolu’nu kullanarak karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan vatandaşlar, her gün ölüm tehlikesi ile burun buruna kalıyor. Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı ana yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye sokuyor.

"Yaklaşık 4 ay geçti ama dönüş olmadı"

Her gün yaşadıkları tehlikenin sona ermesi için alt ya da üst geçit yapılmasını talep eden vatandaşlar, imza toplayarak konuya ilişkin talep ve şikayetlerini ilgili belediye ve kurumlara iletti. Ancak, iletilen talebin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen halen olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alamadıklarını belirten vatandaşlar, çözüm bekliyor.

Hemen evlerinin karşısında olan hastaneye en yakın kavşağın yaklaşık 550 metre uzaklıktaki Üçyol Kavşağı olduğuna, Tatvan istikametinde ise en yakın kavşağın yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, mesafenin uzaklığı nedeniyle hastaneye gitmek için zorunlu olarak ana yolu kullanmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Sorunun çok basit bir alt ya da üst geçitle çözülebileceğine vurgu yapan vatandaşlar, en büyük korkularının istenmeyen kazaların yaşanması olduğuna dikkat çekti.