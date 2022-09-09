Giresun’un önemli turizm merkezlerinden Yavuzkemal beldesinde belediye ekiplerinin çalışmalarına belde halkı da imece usulü katkıda bulunup, destek veriyor.

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden Yavuzkemal beldesinde belediye ekiplerinin çalışmalarına belde halkı da imece usulü katkıda bulunup, destek veriyor.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayla turizminin gözdesi haline gelen beldede Yavuzkemal Belediyesi öncülüğünde yeni yol yapımı, yol genişletme, kanal temizliği, çakıllama, asfalt bakım ve onarımı, görüş mesafesine engel olan ağaçların temizlenmesi, içme suyu şebeke çalışmaları ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalara belde halkı da el birliğiyle destek verip, katkıda bulunuyor. Karadeniz’e özgü imece usulü yürütülen çalışmalar, devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Halkla birlikte gerçekleştirilen çalışmalara katılan Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, “Söz verdik yapıyoruz. Doğal güzellikleri dillere destan beldemizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Bu belde bizim, bu belde bizim çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız. Bu doğal güzelliklere hep birlikte sahip çıkıp, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Yavuzkemal bırakmak öncelikli hedefimiz. Çalışmalarımıza destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Halkımız bizim yanımızda, bizler de halkımızın yanındayız. Bıkmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden halkımız ile birlikte çalışmaya, Yavuzkemal’e hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.