Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde asrın felaketi depremlerde hayatını kaybeden Fatmanur Dağlı, ilçe protokolü ve ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin 2. yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Depremde Gaziantep Yavuzeli ilçesinde hayatını kaybeden Fatmanur Dağlı da mezarı başında anıldı. Yavuzeli Kaymakamı Ömer Zuhal, İlçe Emniyet Amiri Aytaç Önel, Belediye Başkan Vekili Halil Kaya, AK Parti İlçe Bakanı Ömer Faruk Güzelbey, CHP İlçe Bakanı Ali Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, depremde hayatını kaybeden Fatmanur Dağlı’nın sınıf arkadaşları ve ailesi katıldı.
Fatmanur Dağlı, mezarı başında dualarla anılırken duygusal anlar yaşandı.