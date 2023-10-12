Erzurumlu iş insanı Dr. Şakir Yavuz, teknolojik yatırımlarını Erzurum’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Coniasoft yazılımlarını tanıtmak için hafta sonu Erzurum’da paydaşlarla bir araya geleceklerini belirten Dr. Şakir Yavuz, basın mensuplarının katılımıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Yavuz, 22 ülkede 55 alanda faaliyet gösterdiklerini anlatarak, “ConiaSoft Yazılımları tamamen yerli ve milli olacak şekilde ve özellikle SourceCode’ ları Türkiye’ye ait olarak geliştirilmiştir. ConiaSoft yazılımları yapay zeka ve machine learning temellidir. ConiaSoft olarak bizler, Türkiye’nin gelecek teknolojilerinde önemli bir konumda olması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Türkçe olarak yazılan ConiaSoft ürünleri "Made in Türkiye" damgası ile Türkiye ve Dünya pazarına bir Türk markası olarak sunulacaktır. Erzurum’da bu tanıtımı yapmaktan oldukça mutluyuz” diye konuştu.